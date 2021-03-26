Крышка кабины отвалилась во время полета боевого самолета ВВС Чехии

Легкий многоцелевой двухместный штурмовик L-159 во время тренировочного полета «потерял» крышку кабины. Воздушное судно принадлежит ВВС Чехии. Никто из экипажа не пострадал.

Об этом рассказал журналистам представитель генштаба Магдалена Дворжакова. Ее слова процитировало РИА «Новости».

Во время полета самолета отвалилась крышка кабины. Экипаж среагировал на это согласно инструкции, снизив высоту полета, после чего он благополучно сел на своем аэродроме. Крышка кабины была найдена в поле. Никто не пострадал», — отметила она.

Дворжакова уточнила, что сейчас комиссия из специалистов ВВС и минобороны изучает причины случившегося. Вместе с ними в ситуации разбираются представители завода-производителя Aero Vodochody. При этом самолетам L-159 временно запретили вылеты.

Ранее российские истребители-перехватчики МиГ-31 пролетели над Северным полюсом, совершив дозаправку в воздухе. Это произошло впервые в истории российского Военно-морского флота. полет совершили два истребителя МиГ-3.