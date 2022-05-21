Крыша стадиона обрушилась во время матча в Шымкенте

Крыша стадиона обрушилась прямо во время матча на стадионе в Шымкенте, городе на юге Казахстана. Болельщики в панике начали покидать трибуны. В городском департаменте по ЧС сообщили, что обошлось без пострадавших, передало РИА «Новости».

Момент обрушения части крыши попал на видео. Кадры разошлись по социальным сетям. Это произошло во время матча «Ордабасы» и «Аксу».

Крышу стадиона сорвало из-за сильного ветра, порывы которого достигали 20 метров в секунду.

«Произошел срыв кровли основного здания стадиона Хаджимукана, предварительно, на площади 400 квадратных метров», — рассказали в шымкентском департаменте по чрезвычайным ситуациям.

Напуганные зрители начали покидать трибуны и собрались на беговой дорожке. По последним данным, никто не пострадал.

В том же Шымкенте в субботу днем прогремел взрыв в аптеке недалеко от родильного дома. Местные СМИ сообщили, что в аптеке взорвался кислородный баллон. Погибли двое охранников и один новорожденный ребенок. Еще восемь человек пострадали, их доставили в больницу.