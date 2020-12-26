Крымский сенатор: Украина сможет развиваться только вместе с Россией
Об этом сообщило РИА «Новости». Цеков выразил мнение, что Украина пытается представить Россию как врага. И это ее главная ошибка при создании независимого государства.
«Если мы посмотрим историю, то Украина развивалась только тогда, когда была вместе с Россией», — пояснил он.
Сенатор уверен, что стране следует прекратить антироссийскую политику и начать налаживать взаимоотношения. Это поможет ей стать развитым государством.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о возможной войне с Россией. По его словам, для страны это станет тяжелым испытанием и придется призвать всех боеспособных жителей страны, начнется тотальная мобилизация.
«Это будет плохо для населения Украины. И я думаю, что Россия это прекрасно понимает», — рассказал президент.
Также он выразил надежду, что события никогда не будут развиваться по такому сценарию. Об этом сообщило РИА ФАН.