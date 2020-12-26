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    26 декабря 2020, 17:36

    Крымский сенатор: Украина сможет развиваться только вместе с Россией

    Дарья Морозова

    Сенатор от Крыма Сергей Цеков считает, что Украина допустила ошибку, когда решила разорвать связи с Россией. По его мнению, это не поспособствует развитию страны.
    Крымский сенатор: Украина сможет развиваться только вместе с Россией

    Об этом сообщило РИА «Новости». Цеков выразил мнение, что Украина пытается представить Россию как врага. И это ее главная ошибка при создании независимого государства.

    «Если мы посмотрим историю, то Украина развивалась только тогда, когда была вместе с Россией», — пояснил он.

    Сенатор уверен, что стране следует прекратить антироссийскую политику и начать налаживать взаимоотношения. Это поможет ей стать развитым государством.

    Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о возможной войне с Россией. По его словам, для страны это станет тяжелым испытанием и придется призвать всех боеспособных жителей страны, начнется тотальная мобилизация.

    «Это будет плохо для населения Украины. И я думаю, что Россия это прекрасно понимает», — рассказал президент.

    Также он выразил надежду, что события никогда не будут развиваться по такому сценарию. Об этом сообщило РИА ФАН.