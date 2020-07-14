Крымский политолог назвал дату окончания строительства водовода в регионе

Он отметил, что строительство водовода — крайне важный проект и для Крыма, и для Симферополя, а Тайганское водохранилище как раз полноводное и не зависит от капризов погоды и осадков.

Политолог подчеркнул, что часть перебрасываемой воды и дальше планируют отдавать под нужды сельского хозяйства, а около 50 тысяч кубических метров будет отправляться на юг столицы для обеспечения питьевой водой.

Форманчук подчеркнул, что строительство водовода крайне важно на фоне спекуляций со стороны Украины и ее заокеанских друзей.

«До сих пор Крым справлялся самостоятельно с проблемой нехватки воды и ее хватает и для бытовых нужд, и для питья и не только для жителей Крыма, которых 2,5 миллиона человек, но и для миллионов приезжающих. Но последние годы были засушливыми, так называемый маловодный цикл наступил в Крыму, когда многоводные годы сменяются маловодными», — рассказал эксперт.

Он считает, что построить водовод смогут за два-три месяца, поэтому не исключено, что он будет готов к сентябрю.