Крымский парламентарий заявил о нацизме в украинской дипломатии

Посол Украины в Германии Андрей Мельник своими последними заявлениями о русских показал, что нацизм проник и в украинский дипломатический корпус. Об этом глава комитета парламента Крыма по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель заявил РИА «Новости».

Украинский посол в Берлине ранее заявил в интервью немецкой газете, что считает врагами всех русских, которых не делит на хороших и плохих. Крымский парламентарий посчитал такие слова возмутительными.

Таких, как Мельник, не должно быть в цивилизованном обществе, убежден Гемпель.

«Нацизм проник в дипломатический корпус Украины, который в лице Мельника реализовывает самую мерзкую политику, направленную на разжигание вражды и ненависти», — заявил он.

Крымского законодателя удивило, что украинского посла до сих пор терпят в Европе, и особенно в Германии, которая вынесла для себя уроки после Второй мировой войны.

Ранее «360» рассказал, как посол Украины возмутил немцев своими высказываниями. Читатели Frankfurter Allgemeine Zeitung в комментариях к интервью Мельника выразили негодование тем, что их канцлер трепещет перед таким нацистом.