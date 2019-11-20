Крымский парламент ответил на требование Украины компенсаций от России

Украина захотела компенсаций за Крым Подробнее

«Судя по той сумме, которую обозначили, можно сказать, что Украина действительно находится в стадии стагнации, что явно им не хватает средств на текущие расходы государственного характера. Они сегодня пытаются найти эти деньги в Европе, и в том числе востребовать какие-то деньги с Российской Федерации», — отметил глава комитета.

По мнению Юрия Гемпеля, Киеву нужно забыть об обвинительных исках к России и начать конструктивный диалог.

«Сегодня нужно выстраивать добрососедские отношения, сегодня надо возобновить торговые отношения с Российской Федерацией, и тогда у них экономическое положение выправится», — пояснил он.

Гемпель также подчеркнул, что у претензий Незалежной нет юридических оснований.

Ранее стало известно, что государственное предприятие «Администрация морских портов Украины» хочет потребовать от России возмещения убытков. Киев планирует получить компенсации за украинское имущество, которое осталось в крымских портах.