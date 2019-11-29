Крымский отель признали лучшим в мире
Отель Mriya Resort & SPA в Крыму стал победителем ежегодной международной премии World Travel Awards. Церемония награждения прошла 29 ноября в Омане. Об этом сообщил официальный сайт мероприятия.
Этот отель в Ялте одержал победу в четырех основных номинациях: «Ведущий мировой курорт для отдыха», «Ведущий мировой оздоровительный курорт», «Ведущий мировой семейный курорт с виллами класса люкс» и «Ведущая мировая управляющая компания в сфере туризма и индустрии гостеприимства».
Вице-премьер Крыма Ирина Кивико поблагодарила всех за поддержку на своей странице в Facebook. Она отметила, что в финал вышли 332 компании из 89 стран.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что столица России выиграла премию World Travel Awards в номинации «Лучшее туристское направление. Город».