Крымский мост назвали неразрешимой проблемой на Украине

Ситуацию, которая сложилась вокруг Крымского моста, сейчас практически невозможно решить. Россия будет доминировать в регионе, если черноморские страны не примут новую стратегию. Об этом в интервью сайту «Новое время» заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

«Проблема Керченского (Крымского — прим. ред.) моста является одной из самых сложных и практически пока неразрешимых, учитывая банальную географию. Потому что география полностью контролируется РФ — и со стороны Таманского полуострова, и со стороны Крымского полуострова», — поделился своим мнением глава украинского МИД.

Кулеба уверил, что черноморские страны НАТО, Украина, Грузия и Молдавия должны разработать и принять новую стратегию по региону. По его словам, если не объединить силы, то Россия будет главенствовать в Черном море, как сейчас в Азовском.

У президента Украины Владимира Зеленского, подчеркнул министр, есть предложение, суть которого состоит в создании баланса в Черном море. Это не разовые военные учения, а постоянные механизмы.

В начале августа Кулеба прокомментировал предстоящий визит Зеленского в Соединенные Штаты. По его мнению, после встречи украинского лидера с главой американского государства Джо Байдена отношения между странами выйдут на новый уровень.