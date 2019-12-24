В частности, депутат Думы Руслан Бальбек указал, что все действия России с Крымским мостом — ее внутреннее дело, так как полуостров уже более пяти лет находится под российской юрисдикцией. По его словам, «никакие заявления ЕС или протесты Киева» не помешают движению поездов по мосту, а все идущие в украинские порты суда проходят через российские территориальные воды беспрепятственно и согласно графику, что исключает столпотворения и аварийности на море.

«Те же, кто считает, что можно гурьбой вломиться в Керченский пролив, потому что им так хочется, получит однозначно негативную оценку наших пограничников. Проход из Черного в Азовское море и наоборот через Керченский пролив — беспрепятственный, но все должны знать: разрешение на проход узкости дает лишь российская сторона», — заявил депутат.

При этом глава государственного комитета Крыма по делам межнациональных отношений Альберт Кангиев подчеркнул, что Крым давно является законной и неотъемлемой частью России, к которому Киев не имеет никакого отношения. Поэтому, по мнению Кангиева, не стоит обращать внимание на «политизированные заявления» Европейского Союза.

Он также добавил, что Украина в свое время, введя череду блокад, в том числе прекратив в одностороннем порядке железнодорожное сообщение, самостоятельно изолировалась от Крыма.

По мнению главы общественной палаты Крыма Григория Иоффе, позиция ЕС говорит о его русофобии и стремлении уменьшить российское влияние.

«Крым соединили мостом с материковой частью России исторически обоснованно. Планы построить этот мост существовали несколько веков. И теперь мы слышим эти совершенно идиотические заявления», — заявил он, добавив, что Украина в свое время устроила Крыму целую серию блокад, на что Евросоюз никак не отреагировал.

Иоффе убежден, что вскоре Крымский мост будет признан европейскими странами как необходимый транспортный феномен.