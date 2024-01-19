Мир 19 января 2024, 09:49 Крымский депутат заявил, что Запад вынуждает Россию расширить зону СВО Крымский депутат Трофимов: Запад вынуждает Россию расширить зону СВО РИА «Новости»

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Угрозами ударить по Крыму страны Запада вынуждают Россию расширить зону проведения спецоперации. Такое мнение РИА «Новости» высказал глава комитета по законодательства парламента Крыма Сергей Трофимов.

По его словам, из-за регулярных обстрелов приграничных территорий России необходимо взять под контроль юг и северо-восток Украины.

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«И с каждой поставкой все более дальнобойных систем придется расширять зону нашего полного контроля», — отметил парламентарий.

Таким образом он отреагировал на слова бывшего главкома объединенных сил НАТО в Европе Филиппа Бридлава. Генерал заявил, что Россия «переосмыслит» свою позицию по украинскому конфликту, если наносить удары по Крыму всем оружием, которое находится в распоряжении ВСУ.

Трофимов подчеркнул, что Бридлав — военный в отставке, который не принимает никакие решения. Будучи в таком статусе, легко давать советы, подытожил крымский политик.

Ранее в Севастополе объявили воздушную тревогу из-за возможной атаки ВСУ.