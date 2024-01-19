19 января 2024, 09:49
Крымский депутат заявил, что Запад вынуждает Россию расширить зону СВО
Крымский депутат Трофимов: Запад вынуждает Россию расширить зону СВО
Угрозами ударить по Крыму страны Запада вынуждают Россию расширить зону проведения спецоперации. Такое мнение РИА «Новости» высказал глава комитета по законодательства парламента Крыма Сергей Трофимов.
По его словам, из-за регулярных обстрелов приграничных территорий России необходимо взять под контроль юг и северо-восток Украины.
Реклама
«И с каждой поставкой все более дальнобойных систем придется расширять зону нашего полного контроля», — отметил парламентарий.
Таким образом он отреагировал на слова бывшего главкома объединенных сил НАТО в Европе Филиппа Бридлава. Генерал заявил, что Россия «переосмыслит» свою позицию по украинскому конфликту, если наносить удары по Крыму всем оружием, которое находится в распоряжении ВСУ.
Трофимов подчеркнул, что Бридлав — военный в отставке, который не принимает никакие решения. Будучи в таком статусе, легко давать советы, подытожил крымский политик.
Ранее в Севастополе объявили воздушную тревогу из-за возможной атаки ВСУ.
Крым
Специальная военная операция РФ на Украине
Реклама
Реклама