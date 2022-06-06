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    06 июня 2022, 08:24

    Крымский депутат сравнил Запад с «крысиным королем»

    Депутат Госдумы от Крыма Шеремет сравнил западные страны с «крысиным королем»

    Максим Зинкин

    Антироссийская политика западных стран своим поведением все больше напоминает феномен «крысиного короля», при котором живущие в одной норе грызуны переплетаются между собой хвостами. Об этом РИА «Новости» сообщил депутат Государственной думы от Крыма Михаил Шеремет.

    По его мнению, риторика западных стран скатилась до откровенно мелких пакостей в отношении России.

    «Таких, как, например, ситуация с самолетом Министерства иностранных дел», — заявил политик.

    Шеремет подчеркнул, что Россия не позволит обращаться с собой по-хамски и неуважительно, опускаясь до угроз, шантажа и ультиматумов.

    «Надеемся, что простые жители западных стран в скором будущем осознают ошибочность курса своих властей», — заключил депутат.

    Накануне Северная Македония, Черногория и Болгария закрыли небо вокруг Сербии для пролета самолета главы МИД РФ Сергея Лаврова. Представитель дипведомства Мария Захарова заявила, что НАТО и Евросоюз намеренно перекрыли еще один канал связи для России.