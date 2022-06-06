Крымский депутат сравнил Запад с «крысиным королем»

Антироссийская политика западных стран своим поведением все больше напоминает феномен «крысиного короля», при котором живущие в одной норе грызуны переплетаются между собой хвостами. Об этом РИА «Новости» сообщил депутат Государственной думы от Крыма Михаил Шеремет.

По его мнению, риторика западных стран скатилась до откровенно мелких пакостей в отношении России.

«Таких, как, например, ситуация с самолетом Министерства иностранных дел», — заявил политик.

Шеремет подчеркнул, что Россия не позволит обращаться с собой по-хамски и неуважительно, опускаясь до угроз, шантажа и ультиматумов.

«Надеемся, что простые жители западных стран в скором будущем осознают ошибочность курса своих властей», — заключил депутат.

Накануне Северная Македония, Черногория и Болгария закрыли небо вокруг Сербии для пролета самолета главы МИД РФ Сергея Лаврова. Представитель дипведомства Мария Захарова заявила, что НАТО и Евросоюз намеренно перекрыли еще один канал связи для России.