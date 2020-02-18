Крымский депутат ответил на слова Пристайко о войне России и Белоруссии
Депутат Госсовета Республики Крым Лентун Безазиев назвал «политической фантазией» слова министра иностранных дел Украины Вадима Пристайко. Глава МИД Незалежной предсказал войну между Россией и Белоруссией. Об этом сообщил iReactor.
По информации «ПолитЭксперта», политик из Крыма посчитал заявление Пристайко следствием западной пропаганды против России.
«Все эти западные заявления — глупость. Это все политическая фантазия Пристайко. Это фантазия мужика, да и не мужик он, а сопля, которая все это создает. Пинка ему под зад, чтобы ушел», — отметил Безазиев.
По мнению депутата, Россия и Белоруссия не будут слушать провокаторов. Высказывание украинского министра не окажет серьезного влияния.
Ранее Вадим Пристайко заявил, что Россия и Белоруссия развяжут войну против друг друга.