Крымский депутат ответил на слова Пристайко о войне России и Белоруссии

По информации «ПолитЭксперта», политик из Крыма посчитал заявление Пристайко следствием западной пропаганды против России.

«Все эти западные заявления — глупость. Это все политическая фантазия Пристайко. Это фантазия мужика, да и не мужик он, а сопля, которая все это создает. Пинка ему под зад, чтобы ушел», — отметил Безазиев.

По мнению депутата, Россия и Белоруссия не будут слушать провокаторов. Высказывание украинского министра не окажет серьезного влияния.

Ранее Вадим Пристайко заявил, что Россия и Белоруссия развяжут войну против друг друга.