Крымский депутат Фикс отреагировал на слова экс-главы Минобороны Украины Гриценко о Крыме

Украинские политики наконец начинают свыкаться с тем, кто вернуть Крым не получится. Так крымский депутат Ефим Фикс в разговоре с «ПолитЭкспертом» прокомментировал высказывание бывшего министра обороны Украины Анатолия Гриценко о полуострове.

Гриценко заявил, что Украине «пора признать», что Крым не вернется «в ближайшие десятилетия».

«На Украине начинают понимать, что включить Крым в свой состав — нереально. И что не надо тратить время, усилия, энергию и заниматься словоблудием», — прокомментировал Ефим Фикс.

Он добавил, что Крым принадлежит России по праву и вернуть его Украине не удастся даже через несколько десятков лет.

«Это субъект РФ, поэтому он никогда не будет принадлежать Киеву», — подчеркнул политик.