Крымские власти рассказали о значении спецоперации на Украине для полуострова

Успешное проведение специальной операции на Украине позволит сформировать стабильную обстановку на Крымском полуострове, исключив возможность угроз со стороны радикальных структур и националистов. Об этом РИА «Новости» сообщил вице-премьер правительства региона Георгий Мурадов.

«Спецоперация позволит сформировать вокруг Крыма и надежную безопасность, и стабильную обстановку, которая исключит угрозы и провокации со стороны радикалов и националистов», — заявил он.

Мурадов подчеркнул, что опасность провокаций сохранялась до начала спецоперации. Более того, существовала угроза, что националисты при поддержке Запада пойдут на Крым с войной.

Вице-премьер выразил уверенность, что после завершения спецоперации между Россией и Украиной установятся прочные конструктивные отношения, в том числе, в Азовском море.

«Восстановится производственная кооперация, транспортное сообщение и взаимодействие в образовательной и культурно-гуманитарной областях», — заявил Мурадов.

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что вопрос принадлежности Крыма России закрыт окончательно и бесповоротно.