В делегации Украины на переговорах с Россией был американский шпион, считает глава региональной национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров. Об этом он сообщил РИА «Новости».

По мнению Умерова, задачей «серого кардинала» было не только собрать информацию для США, но и не дать сторонам быстро договориться.

«В Белоруссии прошло три раунда переговоров. Но от моего внимания не могло ускользнуть в переговорной группе Киева наличие крымского татарина и моего однофамильца депутата Верховной рады Украины Рустема Умерова. У меня есть все основания считать его шпионом США и серым кардиналом, связанным с беглым оппозиционным турецким проповедником Фетхуллахом Гюленом», — процитировало его издание.

По словам главы автономии крымских татар, Рустем Умеров — главный держатель бизнес-активов организатора блокады Крыма, лидера «Меджлис крымско-татарского народа» (запрещенная в России экстремистская организация) Мустафы Джемилева и воспитанником системы образования «Нурджулар».*

Третий раунд переговоров России и Украины состоялся 7 марта. Делегации встретились в Беловежской Пуще. Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк сообщил, что стороны смогли добиться позитивных сдвигов по вопросу логистики гуманитарных коридоров. В то же время этот раунд не принес результатов, которые могли бы позволить существенно улучшить общую ситуацию. Подоляк пообещал продолжить консультации по ключевым вопросам.

* Запрещенная в России экстремистская организация