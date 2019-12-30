Крымские археологи обнаружили места древних кораблекрушений у берегов Сирии

Находки собираются обследовать с помощью телеуправляемых подводных аппаратов и с помощью водолазных спусков.

Ученые смогли обнаружить и зафиксировать на карте координаты семидесяти объектов, которые находятся на глубинах от трех до 120 метров.

Помимо кораблей на дне удалось найти остатки древних строений. Вместе с крымскими археологами находки оценили представители Департамента древностей и музеев министерства культуры Сирии. Специалисты обследовали акваторию общей площадью более 20 квадратных километров.