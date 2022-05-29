Крымская епархия выступила против перехода под управление УПЦ

Симферопольская и Крымская епархия отказалась переходить под управление Украинской православной церкви (УПЦ). Она решила остаться под омофором Патриарха Московского и всея Руси.

«Делегация Симферопольской и Крымской епархии единогласно проголосовала против принятия постановления Собора и предложенных поправок в Устав об управлении Украинской православной церкви», — заявила епархия.

Ранее Собор канонической УПЦ объявил о своей самостоятельности и полной независимости. Также УПЦ разрешила главам епархий самостоятельно принимать решения по вопросам, относящимся к компетенции Синода и предстоятеля церкви. Речь идет о тех случаях, когда нет вязи с руководящим центром.

Как отметил председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда, УПЦ находится в очень тяжелом положении. По его словам, на УПЦ оказывают давление власти, раскольники, националисты и СМИ. В связи с этим РПЦ не может детально прокомментировать решение Украинской православной церкви.