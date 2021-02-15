Турки нацелились на Европу после карты с захваченными Крымом и Кубанью

Пользователи турецкого сегмента Сети продолжают обсуждение скандальной карты, где показано влияние Анкары после 2050 года на Балканы, Аравийский полуостров, а также российские Крым, Кубань и регионы Закавказья. Комментаторы новостного сайта Haber7 разделились на два лагеря: мечтателей о возрождении Османской империи и реалистов, которые предупредили об опасности подобных заявлений.

Сторонники распространения турецкого влияния напомнили, что на протяжении 600 лет находились под властью османов, но сейчас все это уже забыто.

«Для нас это только вопрос времени, чтобы вернуть их себе. Если станет возможно, то мы дождемся этих счастливых дней», — написал один из пользователей.

«Слишком мало! Я надеюсь, что вся Европа будет нашей сферой влияния. Большинство жителей к тому времени уже будут мусульманами. Израиль может продержаться до 2030 года, но палестинцы с ним справятся, и мы будем вместе», — заявил еще один комментатор.

Те, кто смотрит на мир более здравым взглядом, отметили, что публикация подобных карт вызывает раздражение у России и Арабских государств.

«Турцию пытаются поссорить с Россией и добиться сближения Арабов с США. Все это приведет к тому, что наша страна поссорится со всеми соседями», — пояснил один еще один участник дискуссии.

Еще один автор отметил, что подобные прогнозы пытаются представить Турцию, как враждебную всему миру страну, что полностью не соответствует действительности.

«Это попытка уничтожить нас на международной арене. Враждебность Турции — это миф», — написал еще один комментатор.

Карту с расширенным влиянием Турции к 2050 году создал американский аналитический центр Stratfor. Компания собирает информацию со всего мира из СМИ и собственных источников и делает долговременные экономические и геополитические прогнозы. Новая карта появилась в новом исследовании под названием «Следующие 100 лет» за авторством основателя Stratfor политолога Джорджа Фридмана.

В документе указано, что к 2050 году влияние Анкары распространится на Ближний Восток, Литву, Египет и Закавказье. Под него попадут Ирак, Сирия, Саудовская Аравия и Кипр, а также Греция, Грузия и Армения с Азербайджаном.

На карту попали ОАЭ, Йемен, Северная Африка, Балканы и Средняя Азия. В нее частично включили азиатские республики бывшего СССР, российские Крым и Кубань, а также часть Донбасса. Внимание на возвеличивание роли Турции обратили внимание местные телеканалы, которые выпустили сюжеты об этой карте в эфир. Все это вызвало откровенное непонимание со стороны России и ряда других стран.

Глава комитета по народной дипломатии и межнациональным отношениям парламента Крыма Юрий Гемпель назвал карту научной фантастикой и посоветовал властям Турции отказаться от несбыточных мечтаний.