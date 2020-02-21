Крымчане остались без BlaBlacar из-за санкций

Санкции Евросоюза привели к тому, что в Крыму больше нельзя искать попутчиков через BlaBlaCar. Онлайн-сервис перестал работать на территории полуострова.

«Сервис BlaBlaCar не работает на территории Крыма в соответствии с ограничительными мерами Европейского cоюза», — сообщили ТАСС в пресс-службе российского подразделения компании.

В технической поддержке BlaBlaCar принесли извинения за остановку работы сервиса, которая произошла в феврале. Как отметили пользователи в соцсетях, приложение перестало работать в Крыму 12 числа.

BlaBlaCar — международный онлайн-сервис, с помощью которого можно найти попутчиков для поездки. Его придумал в 2006 году Фредерик Мазелла. Всего в России сервисом пользуются более 25 миллионов жителей. В мире число пользователей превышает 85 миллионов человек из 22 разных стран.

Санкции против России начали вводить после 2014 года, когда Крым вошел в состав российской территории. Присоединение полуострова прошло после государственного переворота на Украине и проведения референдума среди местных жителей.