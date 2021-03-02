Кравчук: ответственность за водоснабжение Крыма несет Россия

Первый президент Украины Леонид Кравчук выразил мнение, что ответственность за водоснабжения Крыма несет Россия, а Украина не имеет к этому отношения. Об этом сообщила НСН.

Он добавил, что «согласно международным нормам, как я это понимаю, ответственность несет страна, которая аннексировала Крым». Полуостров не находится под контролем Украины, соответственно, она не имеет к этому отношения. Кравчук заявил, что его присоединение к России «не было свободным волеизъявлением».

«Это все было под оружием, на штыках, на войне. Была применена сила. А на силу нужно отвечать силой. Поэтому я повторяю — за все ответственность несет Россия», — подчеркнул политик.