Для признания Крыма российским в странах Запада потребуется смена политических элит. Западные страны отказываются признать российский статус полуострова, поскольку в противном случае им придется отказаться от планов расширения НАТО на восток и признать полное поражение своей военно-политической доктрины.

«Как только в западных странах сменится политическая элита, находящаяся у власти, уверен, вопрос Крыма будет снят, а волеизъявление крымчан — признано», — сказал депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Вальдемар Гердт в беседе с РИА «Новости».

Он напомнил, что референдум проводился в соответствии с международным правом и никакой аннексии или оккупации Крыма не было.

«Считать Крым аннексированной и оккупированной территорией — чистого рода политическая спекуляция. При проведении крымского референдума все процедуры международного права были соблюдены», — отметил Гердт.

При этом он отметил, что украинским властям до жителей полуострова нет никакого дела. Собеседник агентства выразил мнение, что если бы они считали крымчан своим народом, то не отключали бы воду, не лишали пенсий, не вводили санкции. «Было все сделано, чтобы оттолкнуть народ от материковой части Украины. Обратного пути для Крыма нет и не будет», — заключил депутат бундестага.

Новая стратегия Украины по возвращению Крыма и Севастополя не повлияет на решение жителей полуострова о вхождении в состав России, которое они приняли на референдуме в 2014 году, говорится в комментарии официального представителя Министерства иностранных дел России Марии Захаровой.