Крым закроет границу с Украиной из-за коронавируса

Крымский участок российско-украинской границы временно закроют. Такое решение приняли, чтобы не допустить распространение коронавирусной инфекции.

Как сообщает RT со ссылкой на крымское пограничное управление ФСБ, с 18 марта временно ограничен въезд в Россию для иностранных граждан и лиц без гражданства, через пропускные пункты в Республике Крым и Севастополе.

Исключения действуют лишь для дипломатов, экипажей воздушных и морских судов, а тех, кто постоянно проживает на территории России.

Предварительно, ограничения будут действовать до 1 мая.

В ведомстве отметили, что погранслужбы принимают исчерпывающие меры из-за сложившейся ситуации.

Ранее украинские контрольные пункты проезда на Крымский полуостров приостановили свою работу из-за коронавируса. Граница закрыта до 3 апреля. Помимо этого на территории страны уже объявлен карантин. Украинские власти запретили движение поездов, авиасообщение, поездки на автобусах и метро из-за COVID-19.