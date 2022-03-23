Крым захотели соединить с Донбассом транспортным коридором

Крым будет надежно связан транспортным коридором с Донбассом в том случае, если российские военные возьмут под контроль трассу до Мариуполя. Об этом заявил РИА «Новости» заместитель полномочного представителя президента РФ в Южном федеральном округе Кирилл Степанов.

«Взятие под контроль российскими военнослужащими участка трассы от Крыма до Мариуполя надежно свяжет транспортным коридором полуостров с Донбассом», — заявил Степанов.

Он также добавил, что при наличии Крымского моста полуостров может стать транзитной территорией между Кавказским регионом, портами Северного Причерноморья, а также соединить индустриальные центры бывших регионов Украины.

Ранее Степанов сообщал, что Херсонская область на юге Украины заинтересована в поставках медикаментов и горюче-смазочных материалов из Крыма. В ответ она готова направлять на полуостров сельскохозяйственную продукцию. Он отметил, что стороны осознают необходимость восстановления торговли между Крымом и граничащей с ней областью. Диалог «ведется по различным направлениям».