Крым выразил готовность помочь Херсонской области с газом | 360°

Мир 09 сентября 2022, 04:57 Поделиться Telegram

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Viber Крым выразил готовность помочь Херсонской области с газом Глава парламента Крыма Константинов: регион готов помочь Херсонской области с газом Pixabay.com

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Республика Крым готова оказать помощь с газом Херсонской области, если будет обращение от региона и решение федеральных властей. Об этом РИА «Новости» сообщил глава крымского парламента Владимир Константинов.

«Мы оказываем поддержку в рамках наших полномочий. Если будет принято решение, что такая помощь необходима, мы, конечно, ее окажем. Ресурсы у Крыма есть. Если к нам поступит соответствующее обращение от херсонцев и будет принято решение федеральных властей, мы будем рассматривать этот вопрос», — отметил Константинов.

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Более 60% жителей Херсонской области поддержали референдум о присоединении к России. Исследование проводил Института социального маркетинга (ИНСОМАР). Согласно опросу, 63% херсонцев хотят видеть область в составе Российской Федерации.

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Референдум в Херсонской области планируется провести 4 ноября. В регионе готовы провести голосование «хоть сейчас», но отложили из соображений безопасности.

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