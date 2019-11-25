Крым созовет международный трибунал по провокации в Керченском проливе
Как сообщило РИА «Новости» со ссылкой на руководителя рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте России Александра Молохова, трибунал пройдет весной 2020 года.
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«Организаторы предполагают, что заседания должны пройти в разных странах, а участвовать в них будут независимые эксперты. Будут прокурор, судьи, защита, приглашенные эксперты, в том числе в области морского права», — приводит агентство слова собеседника.
Молохов добавил, что в рамках трибунала также проведут следственный эксперимент. Участники заседаний пройдут с участниками процесса по пути украинских военных кораблей.
Трибунал по провокации в Керченском проливе — это не замена официального судебного процесса. Это способ повлиять на общественное мнение стран Запада в пользу России. Российские пограничники задержали три военных корабля Украины в ноябре 2018 года. Они вошли в Керченский пролив без предупреждения и нарушили государственную границу России.
Украинские моряки не реагировали на требования сотрудников пограничной службы ФСБ РФ и совершали опасные маневры. Военные уже вернулись на родину во время обмена заключенными между РФ и Украиной 7 сентября 2019 года. На прошлой неделе Киев также получил назад свои задержанные корабли.