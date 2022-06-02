Крым сообщил о прорыве продовольственной блокады со стороны Украины

Продовольственная блокада Крыма с украинской стороны теперь навсегда в прошлом. Сейчас полуостров восстанавливает торгово-экономические связи с освобожденными Запорожской и Херсонской областями. Такое заявление сделал советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков.

«Освобождение Херсонской и Запорожской областей положило конец продовольственной блокаде Крыма со стороны Украины. Она навсегда осталась в прошлом. Крым и освобожденные регионы активно восстанавливают утраченные некогда по вине украинских националистов торгово-экономические связи», — сказал Крючков РИА «Новости».

Он добавил, что поставки овощей и фруктов из Херсонской и Запорожской области в Крым дали возможность серьезно снизить цены в регионе. По его словам, на полуострове цены на сезонные овощи и фрукты упали в два-три раза.

«Это, пожалуй, лучший ответ всем „сомневающимся“ на вопрос: что даст России Херсонщина? Освобожденные регионы юга Украины — это зерно, овощи, фрукты», — добавил Крючков.

Он высказал мнение, что это будущая продовольственная житница России, а также очень хороший геополитический инструмент. Крючков добавил, что продовольствие — это новая нефть.

Поставка товаров и продовольствия из Херсонской области Украины в Крым была невозможна с 2015 года. В ходе спецоперации России на Украине российские военнослужащие взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. Там создали военно-гражданские администрации, вещают российские радиостанции и телеканалы.