Политики из турецкой партии Vatan («Родина») создали план дружбы в черноморско- средиземноморском регионе, в котором Крым признан частью России.

Как сообщило РИА «Новости» со ссылкой на соответствующий документ, партия планирует избавиться от военных баз НАТО и США в стране.

План включает также признание Абхазии и самопровозглашенной Турецкой Республики Северного Кипра, поддержку территориальной целостности Азербайджана, обеспечении мира в Сирии, прекращении вмешательства американских сил в Ливии.

В Турции уверены, что при принятии этого плана, США останутся в регионе в одиночестве. В Турция, тем временем, сможет работать с соседями на базе Евразийского сотрудничества и Западноазиатского союза. То есть документ позволит укрепить дружбу Анкары и Москвы.

Официальные власти Турции на сегодняшний день не признают Крым территорией России.