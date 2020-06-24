    24 июня 2020, 21:50

    Турецкие политики признали Крым российским

    Наталья Жуковская

    Политики из турецкой партии Vatan («Родина») создали план дружбы в черноморско- средиземноморском регионе, в котором Крым признан частью России.
    Турецкие политики признали Крым российским

    Как сообщило РИА «Новости» со ссылкой на соответствующий документ, партия планирует избавиться от военных баз НАТО и США в стране.

    План включает также признание Абхазии и самопровозглашенной Турецкой Республики Северного Кипра, поддержку территориальной целостности Азербайджана, обеспечении мира в Сирии, прекращении вмешательства американских сил в Ливии.

    В Турции уверены, что при принятии этого плана, США останутся в регионе в одиночестве. В Турция, тем временем, сможет работать с соседями на базе Евразийского сотрудничества и Западноазиатского союза. То есть документ позволит укрепить дружбу Анкары и Москвы.

    Официальные власти Турции на сегодняшний день не признают Крым территорией России.