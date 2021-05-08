Крым призвал США вернуть России Аляску

США могут вернуть России Аляску, если они так жаждут исторической справедливости. Крымский парламентарий Юрий Гемпель заявил об этом в ответ на требования Вашингтона вернуть Украине Крым, сообщило РИА «Новости».

На русскоязычной странице Госдепа в Facebook опубликовали пост, в котором американские власти потребовали от России вернуть Украине контроль над полуостровом.

Гемпель обвинил Вашингтон, что он плодит бестолковые и безграмотные заявления. Он напомнил, что Крым является исторической территорией России.

«В мире все прекрасно осознают, что полуостров был российским и оказался в составе Украины ошибочно», — указал сенатор.

Если Соединенные Штаты так жаждут исторической справедливости, то могут подать пример всему миру и вернуть России Аляску, сказал Гемпель.

Вице-премьер правительства Крыма Георгий Мурадов назвал требования Госдепа оскорбительными и призвал оставить такие «бредовые идеи» в стороне.

«Госдеп США нанес оскорбление не только хозяевам древней земли Тавриды, самостоятельно принявшим решение, где им жить и кем им быть, но и всем народам мира, боровшимся за свой суверенитет», — заявил Мурадов.

Он подчеркнул, что Крым — это сакральное место и тот «корень, из которого более тысячи лет назад вырос русский мир».

«Верните захваченные мексиканские территории Мексике, Русскую Америку — России, а восставшие когда-то против Британии западные американские штаты — английской короне», — призвал Мурадов.

Крым вошел в состав России по итогам референдума 2014 года, на котором подавляющее большинство крымчан проголосовали за воссоединение с РФ. После этого вопрос Крыма закрыт окончательно, заявляли в Кремле.