Мир 18 декабря 2022, 03:57 Крым предложит Белоруссии использовать свои порты — Аксенов Аксенов: Крым предложит Белоруссии свои порты в качестве морских ворот ЕАЭС РИА «Новости»

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Власти Крыма готовы укреплять сотрудничество с Белоруссией и предложить использовать порты полуострова в качестве южных морских ворот Евразийского экономического союза (ЕАЭС), сообщил ТАСС глава республики Сергей Аксенов.

«До конца текущего года мы планируем заключение полноформатного соглашения о торгово-экономическом и культурно-гуманитарном сотрудничестве между правительством республики и Витебским областным исполнительным комитетом», — отметил он.

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Белорусский лидер Александр Лукашенко в конце прошлого года заявил о намерении посетить Крым вместе со своим российским коллегой Владимиром Путиным. В Симферополе ответили, что будут рады этому визиту. Решение Лукашенко соответствует духу братских народов, говорил Аксенов.

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Ранее Лукашенко заявил, что санкционная политика Запада в отношении России помогла раскрыть экономический потенциал Минска. Теперь Москва видит, что белорусы могут обеспечить себя и соседей всем необходимым, запустив проекты в сфере импортозамещения.