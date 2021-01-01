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    01 января 2021, 12:50

    Крым ответил на новогоднее обращение Зеленского песней Пугачевой

    Екатерина Шамина

    В Крыму на новогоднее обращение Владимира Зеленского ответили цитатой из песни Пугачевой. В новогодней речи украинский лидер предложил жителям Донбасса и Крыма, живущим по московскому времени, перевести часы назад.
    Крым ответил на новогоднее обращение Зеленского песней Пугачевой

    Руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте России Александр Молохов считает, что новогоднее послание Зеленского украинцам было кинематографичным, но «слащаво-содержательным».

    «В части Крыма он предложил жителям полуострова пересесть в виртуальную машину времени, забыв о том, что, как поется в известной песне Аллы Пугачевой, „жизнь невозможно повернуть назад и время ни на миг не остановишь“», — ответил он Зеленскому.

    Крым стал российским регионом после мартовского референдума в 2014 году. В этот момент на Украине произошел госпереворот. За воссоединение с Россией высказались 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя. Украина результаты не приняла и считает полуостров временно оккупированной территорией.