Крым ответил на новогоднее обращение Зеленского песней Пугачевой

Руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте России Александр Молохов считает, что новогоднее послание Зеленского украинцам было кинематографичным, но «слащаво-содержательным».

«В части Крыма он предложил жителям полуострова пересесть в виртуальную машину времени, забыв о том, что, как поется в известной песне Аллы Пугачевой, „жизнь невозможно повернуть назад и время ни на миг не остановишь“», — ответил он Зеленскому.

Крым стал российским регионом после мартовского референдума в 2014 году. В этот момент на Украине произошел госпереворот. За воссоединение с Россией высказались 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя. Украина результаты не приняла и считает полуостров временно оккупированной территорией.