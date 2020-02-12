    12 февраля 2020, 14:15

    Крым отказался торговаться с Киевом

    Анастасия Кременчугская

    В Крыму ответили Киеву на предложение возобновить подачу воды на полуостров. Об этом написало РИА «Новости».

    Александр Форманчук, заместитель главы общественной палаты республики, отказался торговаться с Киевом. Он заявил, что готов работать с ними в том случае, если не будет политических условий.

    «Ни руководство Российской Федерации, ни руководство Крыма не торгуется. По поводу воды мы торговаться не будем», — заявил Форманчук.

    Украина предложила возобновить подачу воды в том случае, если полуостров отдаст контроль донбасской границы, сообщил сайт «Утро.ру».