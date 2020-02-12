Крым отказался торговаться с Киевом

Александр Форманчук, заместитель главы общественной палаты республики, отказался торговаться с Киевом. Он заявил, что готов работать с ними в том случае, если не будет политических условий.

«Ни руководство Российской Федерации, ни руководство Крыма не торгуется. По поводу воды мы торговаться не будем», — заявил Форманчук.

Украина предложила возобновить подачу воды в том случае, если полуостров отдаст контроль донбасской границы, сообщил сайт «Утро.ру».