Крым отказался торговаться с Киевом
В Крыму ответили Киеву на предложение возобновить подачу воды на полуостров. Об этом написало РИА «Новости».
Александр Форманчук, заместитель главы общественной палаты республики, отказался торговаться с Киевом. Он заявил, что готов работать с ними в том случае, если не будет политических условий.
«Ни руководство Российской Федерации, ни руководство Крыма не торгуется. По поводу воды мы торговаться не будем», — заявил Форманчук.
Украина предложила возобновить подачу воды в том случае, если полуостров отдаст контроль донбасской границы, сообщил сайт «Утро.ру».