Крым отделили от Украины на официальном сайте Олимпиады в Токио

На официальном сайте Олимпийских игр в Токио появилась карта, на которой между Крымом и Украиной пролегает граница. МИД попросил украинских дипломатов в Японии разобраться в этой ситуации.

«МИД поручил посольствам Украины в Швейцарии и Японии разобраться в этой ситуации», — приводит сайт «РБК-Украина» слова пресс-секретаря ведомства Олега Николенко.

Интерактивную карту со странами, где болельщикам предлагают поддержать свою сборную виртуальными аплодисментами, можно найти в разделе «Расписание и результаты».

Бывший премьер Японии Юкио Хатояма в апреле заявил, что Крым по праву стал российским. Этой фразой он вызвал возмущение у своих соотечественников. Хатояму упрекнули в том, что он «виляет хвостом» перед Россией.

Торжественная церемония открытия Олимпийских игр в Токио состоится 23 июля. Медики выявили несколько десятков случаев ковида у людей, причастных к соревнованиям. Среди них есть спортсмены, местные жители и иностранные волонтеры. Накануне болезнь нашли у российского пловца Ильи Бородина. Из-за этого он не сможет принять участие в соревнованиях.