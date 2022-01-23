«Крым остается российским»: немцы вступились за ушедшего в отставку главкома ВМС после его слов о полуострове

Немецкий журнал Der Spiegel выпустил материал, в котором рассказал о резкой реакции Киева на высказывание вице-адмирала, главкома ВМС Германии Кая-Ахима Шенбаха о том, что Крым никогда не вернется в состав Украины.

Такое заявление Шенбах сделал во время выступления в Индии. Он назвал нонсенсом обвинения со стороны Запада в адрес России, касающиеся ситуации на Украине. Это не понравилось украинской стороне. МИД Украины потребовал выступить командующего ВМС Германии с публичным опровержением своих слов о полуострове.

Статья в немецком журнале вызвала активный отклик читателей в комментариях, отметило РИА «Новости».

«Адмирал Шенбах просто сказал вслух то, о чем думает большинство. Крым остается российским. Украина вообще не вписывается в наши структуры — ЕС, НАТО, еврозона. В военном отношении там нечего ловить», — написал в комментариях к статье Adrian-FAI.

Пользователь под ником firmus заявил, что тот, «кто верит, что Россия вернет Крым, также верит в Деда Мороза». По мнению юзера Шенбах «говорит только то, что знает каждый».

«Нравится это Украине или нет, но Крым для нее ушел, он — российский, адмирал прав и говорит верно», — выступил в поддержку слов вице-адмирала другой пользователь.

«Если Украина действительно подаст заявку на вступление в НАТО, то Германия, естественно, должна сказать „нет“. У нас достаточно фальшивых друзей», — написал Partytime.

А пользователь под ником Bbz предположил, что «Украина взвинчивает ситуацию и пытается втянуть в этот кризис Германию, чтобы остановить „Северный поток — 2“».

После своих слов о Крыме вице-адмирал Кай-Ахим Шенбах попросил об отставке. По его словам, такое решение он принял, чтобы защитить от дальнейшего ущерба немецкий флот, вооруженные силы и саму страну. Шенбах подчеркнул, что глава минобороны Германии Кристина Ламбрехт приняла его просьбу.