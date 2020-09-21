Крым обратился к ООН из-за водной блокады полуострова
Обращение в Организацию Объединенных Наций по поводу сложившейся на территории республики ситуации с обеспечением водой направил глава рабочей группы по международно-правовым вопросам при постпредстве Крыма при президенте РФ Александр Молохов. Об этом сообщило РИА «Новости».
В комитет ООН по правам человека в Женеве в скором времени должна поступить и жалоба от рыбокомбината.
Организации уже направили все необходимые данные о водоснабжении полуострова и перекрытии Украиной поставок воды по Северо-Крымскому каналу. В ООН заметили, что за обеспечение жителей Крыма чистой питьевой водой ответственны как Россия, так и Украина. В Госдуме такой ответ назвали туманным и ничего не значащим.
С 24 августа подача пресной воды в Симферополе ограничена, включают ее на несколько часов в день. Предположительно, режим экономии могут продлить до марта. Из-за засухи и маловодья на юге Крыма с 23 сентября тоже планируют ограничить водоснабжение.