Крым обратился к ООН из-за водной блокады полуострова

У ООН попросили расследовать водную блокаду Крыма, которая происходит по вине Украины. На действия Киева в международную организацию пожаловался и крымский рыбокомбинат в Красноперекопске.

Обращение в Организацию Объединенных Наций по поводу сложившейся на территории республики ситуации с обеспечением водой направил глава рабочей группы по международно-правовым вопросам при постпредстве Крыма при президенте РФ Александр Молохов. Об этом сообщило РИА «Новости».

В комитет ООН по правам человека в Женеве в скором времени должна поступить и жалоба от рыбокомбината.

Организации уже направили все необходимые данные о водоснабжении полуострова и перекрытии Украиной поставок воды по Северо-Крымскому каналу. В ООН заметили, что за обеспечение жителей Крыма чистой питьевой водой ответственны как Россия, так и Украина. В Госдуме такой ответ назвали туманным и ничего не значащим.

С 24 августа подача пресной воды в Симферополе ограничена, включают ее на несколько часов в день. Предположительно, режим экономии могут продлить до марта. Из-за засухи и маловодья на юге Крыма с 23 сентября тоже планируют ограничить водоснабжение.