Мир 29 июля 2023, 20:55 Крым назвали важнейшей целью контрнаступления ВСУ MWM: Крым давно стал целью, имеющей большое символическое значение для Запада Unsplash

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Киев и его западные кураторы давно считают Крым важнейшей целью контрнаступления ВСУ, имеющей символическое значение. Об этом написали обозреватели портала Military Watch Magazine.

«Крым был мишенью для усиленных украинских атак в последние недели и долгое время был целью, имеющей важное символическое значение как для Киева, так и для его западных сторонников», — отметили авторы материала.

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Достижению этой цели мешает отсутствие у ВСУ военно-воздушных сил и серьезное истощение систем ПВО, написали обозреватели.

Президент Украины Владимир Зеленский не перестает делать громкие заявления о захвате Крыма и реинтеграции полуострова в «государственную ткань Украины». В России эти намерения назвали самоубийственными, указывая на тот факт, что отторгнуть часть территории ядерной державы невозможно.

ВСУ ночью попытались разрушить железную дорогу между Херсонской областью и Крымом, выпустив 12 дальнобойных ракет Storm Shadow. Украинская атака провалилась, российские системы ПВО сбили все ракеты. Обломки дорогостоящих британских ракет незначительно повредили контактную линию и будку обходчика.