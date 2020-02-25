Крым назвал план Украины по «деоккупации» полуострова блефом
Иван Шонус, зампред комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям, назвал план Киева по «деоккупации» Крыма блефом. Об этом написало РИА «Новости».
Накануне Алексей Данилов, секретарь Совета национальной безопасности (СНБО) Украины, заявил, что Киев не снимет водную блокаду, пока полуостров принадлежит России.
«Все это не более чем политический блеф. Крым был, есть и останется на всю жизнь российским, несмотря ни на какие заявления других государств», — приводит слова Шонуса сайт «Утро.ру».
Он также сообщил, что Крым не нуждается в признании Украиной и другими государствами.