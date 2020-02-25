Крым назвал план Украины по «деоккупации» полуострова блефом

Накануне Алексей Данилов, секретарь Совета национальной безопасности (СНБО) Украины, заявил, что Киев не снимет водную блокаду, пока полуостров принадлежит России.

«Все это не более чем политический блеф. Крым был, есть и останется на всю жизнь российским, несмотря ни на какие заявления других государств», — приводит слова Шонуса сайт «Утро.ру».

Он также сообщил, что Крым не нуждается в признании Украиной и другими государствами.