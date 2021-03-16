Западные страны во главе с США не смогут изменить того, что Крым стал частью России. Полуостров навсегда останется в составе государства, так как присоединение произошло в соответствии с международным правом. Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.

Глава российского МИД напомнил, что жители Крыма семь лет назад проголосовали за присоединение полуострова к России. Референдум проходил в полном соответствии с международным правом.

«Судьба и будущее Крыма — навсегда с Россией. Нравится это кому-то или нет. Никакие действия государств Запада во главе с США не могут изменить эту реальность — ни с международно-правовой, ни с политической, ни с моральной точки зрения», — сказал Лавров в эфире телеканала «Крым 24».

Он добавил, что сейчас среди стран увеличился интерес к развитию связей с полуостровом. В Крым теперь приезжают иностранные представители научных, общественно-политических и других кругов. Заграничные гости могут лично увидеть приверженность жителей полуострова выбору, сделанному весной 2014 года.

«Они могут воочию убедиться <…> в том, насколько действительность отличается от тех описаний, которые порой мелькают в ангажированной западной прессе. Такие контакты и обмены мы будем и впредь всемерно поощрять», — заключил министр.

Крым вошел в состав России в марте 2014 года. За присоединение к государству проголосовало на референдуме большинство жителей полуострова.