Президент Украины Владимир Зеленский дал интервью телеканалу Euronews, в котором в очередной раз заявил, что Крым является территорией Украины, и выразил уверенность, что скоро Киев его вернет.

Телеканал припомнил Зеленскому его обещание в декабре 2019 года, что он за один год завершит войну Донбассе. На это глава государства заявил, что есть «высокие шансы завершить конфликт в Донбассе после саммита в нормандском формате».

Президент отметил, что ему кажется, будто он стал главой Украины «только вчера».

Также Зеленский отметил, что «не боится прямого диалога с руководством России».

«Если у нас есть возможность поговорить и результаты этих переговоров могут помочь приблизиться к прекращению войны, это должно быть сделано, независимо от того, как разные люди или разные регионы реагируют на это», — сказал президент Украины.

Он подчеркнул, что, «если нет диалога, не будет и результата».