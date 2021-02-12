Крым и Кубань попали в план Турции по расширению влияния

Анкара определилась с прогнозом расширения сферы своего влияния к 2050 году. Планы турков воплотили на специализированной карте: на ней отмечены территории многих стран, в том числе и российский юг.

Карту с прогнозом расширения сферы влияния Турции показали в эфире государственного телеканала страны TR1. Подготовила ее компания Stratfor.

В документе указано, что к 2050 году влияние Анкары распространится на Ближний Восток, Литву, Египет и Закавказье. Под него попадут Ирак, Сирия, Саудовская Аравия и Кипр, а также Греция, Грузия и Армения с Азербайджаном.

На карту попали ОАЭ, Йемен, Северная Африка, Балканы и Средняя Азия. В нее частично включили азиатские республики бывшего СССР и России.

Выяснилось, что Турции интересны Крым и республики Северного Кавказа. Свое влияние она намерена распространить на Краснодарский и Ставропольский края, Калмыкию, Ростовскую и Архангельскую области. В план включены и части других регионов юга европейской территории РФ.

Долгоиграющие планы у Анкары и на освоение космоса. К 2023 году страна намерена добиться отправки космического аппарата на Луну.