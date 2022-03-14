Крым и Донбасс связали сухопутным путем

Полуостров Крым связали с Донбассом сухопутной дорогой по территории Украины. Об этом РИА «Новости» рассказал постоянный представитель республики Крым при президенте РФ Георгий Мурадов.

Он уточил, что речь идет об автомагистрали, идущей от Мариуполя до Крыма. По словам Мурадова, дорога является важным подспорьем в снабжении Донбасса гуманитарной помощью.

«Эта дорога может стать важной для Крыма магистралью, связывающей полуостров с Мариуполем — металлургическим центром Приазовья — и промышленным регионом Донбасса. В советское время эта трасса с твердым покрытием обеспечивала сквозную перевозку от Евпатории через Мариуполь к Донецку хозяйственных грузов», — сказал постпред.

Мурадов отметил, что теперь необходимо задуматься о морской логистике от портов Крыма до портов Мариуполя и Бердянска. В этом он увидел залог развития всего региона.

Ранее поспред сообщил, что ВСУ пытались проверить противовоздушную оборону Крыма запуском беспилотника со стороны Одессы.