Крым, Донецк и Луганск не хотели быть Украиной. Соратник Ельцина рассказал о территориальном делении 1991 года

«Конечно, это исконно наши земли были, просто их отдали Киеву», — заявил Филатов.

По его словам, жители Крыма, Луганской и Донецкой областей понимали, что с украинцами находятся в неравных условиях. Бывшая республика СССР подняла жовто-блакитный флаг и взяла курс на национализм.

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«Война до сих пор идет по поводу этих областей и не только этих. Теперь вот заговорили о том, что мы заберем и другие области к себе в Россию», — добавил бывший глава администрации Ельцина.

Филатову был задан вопрос, нужно ли было команде Бориса Ельцина на переговорах с киевскими властями настаивать на проведении референдумов о территориальной принадлежности. Политик ответил, что на это просто «времени не было», так как главным вопросом оставался «как бы России выжить вообще».

Перед началом реформ Егора Гайдара во многих регионах страны не было хлеба. Запасы муки почти исчерпаны, а Советский Союз, ко всему прочему, оставил от себя 10 миллиардов долларов долга.

«О чем было думать — об Украине в тот момент или все-таки о себе, о своих людях?» — произнес Филатов.