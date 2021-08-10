Ни Будапештский меморандум, ничто иное не помешает Минску признать Крым российским. Договор был подписан в 1994 году. Он обязывает ядерную «пятерку» не применять против Украины ядерное оружие и уважать ее суверенитет.

Об этом РИА «Новости» сообщил информированный источник в Москве, комментируя слова президента Белоруссии Александра Лукашенко об условии признания Крыма российским.

«Думаю, что признанию российской принадлежности Крыма ничто не мешает. Уж точно не Будапештский меморандум», — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что эти принципы были нарушены в феврале 2014 года США и Великобританией, поддержавшими антиконституционный госпереворот. Франция, Германия и Польша, выступили гарантами соглашения властей и оппозиции. Они ничего не сделали для соблюдения Будапештского меморандума. При этом контекст договора не обязывает Россию и жителей Крыма признавать расистский неонацистский режим, захвативший власть в Киеве.

В марте 2014 года Лукашенко заявил, что Крым стал частью РФ. Можно признавать этот факт или нет, от этого ничего не изменится. Собеседник агентства подчеркнул, что тогда глава республики не связывал полуостров с Будапештским меморандумом.

Причем вопрос признания Крыма отражен в союзном договоре России и Белоруссии. Там сказано, что территория Союзного государства состоит из территорий государств-участников. Полуостров и Севастополь являются субъектами России.

Источник агентства добавил, что, согласно союзному договору, Россия и Белоруссия обязались обеспечивать целостность и неприкосновенность территории Крыма. Он напомнил, что на полуострове работают и российские и белорусские бизнесмены. Этот факт не надо доказывать.

«Для этого достаточно приехать на полуостров и зайти в любой продовольственный или промтоварный магазин. Жители Крыма, как и все россияне, высоко ценят качественную, вкусную и доступную белорусскую продукцию. Кстати, на курортах Крыма ежегодно отдыхает около 150 тысяч граждан Белоруссии», — сказал собеседник агентства.

Ранее на реплику Лукашенко депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек ответил пословицей о двух стульях. Президенту Белоруссии не удастся задобрить Европу отказом признать принадлежность Крыма России. Но оскорбить россиян он уже сумел.