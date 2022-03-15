Песков оценил слова Псаки о «крушении экономики» России

В Кремле не согласны со словами официального представителя Белого дома Джен Псаки о «крушении экономики» России. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Он признал, что на фоне введения западных санкций российская экономика сталкивается с трудностями, но при этом, по словам Пескова, подобный период может способствовать созданию возможностей для развития и большей независимости.

«У нас есть хорошая пословица: „Нет худа без добра“. Пытаемся имеющиеся трудности использовать в наших интересах», — приводит слова Пескова ТАСС.

В ходе брифинга Псаки заявила, что Соединенные Штаты и их союзники путем введения санкций из-за ситуации на Украине полностью уничтожили российскую экономику.

Страны Запада начали вводить санкции против РФ в конце февраля из-за проведения специальной операции на Украине. Ограничительные меры коснулись активов ЦБ, операций с российским госдолгом, нескольких крупных банков, импорта технологий. Под персональные санкции также попали российские бизнесмены и политики.