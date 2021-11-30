Крушение вертолета в Азербайджане привело к гибели 14 военных

Крушение вертолета на границе Азербайджана привело к гибели 14 офицеров и ранению еще двоих. Ведется проверка.

Военный вертолет Госпогранслужбы разбился в Азербайджане при выполнении учебного полета в Хызинском районе. Жертвами стали 14 офицеров, еще двое оказались ранены, передает РБК.

Крушение произошло около 10:40 по местному времени. По факту организована проверка с участием Генпрокуратуры Азербайджана и Госпогранслужбы. Сотрудники ГПС и надзорного ведомства уже прибыли на место. Проводятся совместные следственные мероприятия. Обстоятельства и причины чрезвычайного происшествия выясняются.

В середине ноября ситуация на границе Азербайджана и Армении снова обострилась. Возобновились обстрелы, сообщалось о напряженной обстановке на линии соприкосновения. Стороны обвиняли друг друга в провокациях. А в конце месяца в Сочи прошла трехсторонняя встреча при участии лидеров России, Азербайджана и Армении, на которой обсуждалась ситуация в Нагорном Карабахе и были заключены несколько новых соглашений.