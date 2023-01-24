Мир 24 января 2023, 14:59 Крушение вертолета под Киевом с руководством МВД Украины связали с ошибкой пилота «Страна»: ошибка пилота стала причиной падения вертолета в Броварах

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Причиной крушения вертолета с верхушкой МВД Украины в Броварах Киевской области, по предварительной информации, стала ошибка пилота. Об этом сообщило в своем Telegam-канале украинское издание «Страна.ua» со ссылкой на источники в министерстве внутренних дел государства.

«Причиной крушения вертолета с руководством МВД в Броварах стала ошибка пилота. Таковы предварительные данные экспертизы авиакатастрофы», — сказано в сообщении издания.

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По имеющимся данным, пилот летел очень низко, несмотря на туманную погоду. Он очень поздно заметил многоэтажный дом и не смог справиться с ситуацией. Собеседник издания в МВД объяснил, что пилот выбрал именно такой маршрут, так как опасался ракетных ударов со стороны Белоруссии.

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«В критический момент, уже очень близко, пилот увидел дом, но у него уже не было вариантов предотвратить катастрофу. Он резко взял крен, и вертолет упал на ближайший детсад», — резюмировал источник.

Катастрофа с участием вертолета, на борту которого находилось девять человек, произошла утром 18 января. Транспортное средство упало на детский сад в Броварах, в результате случившегося 14 человек погибли. Среди них оказался один ребенок, а также глава МВД Украины Денис Монастырский, его первый зам Евгений Енин, госсекретарь министерства Юрий Лубкович и помощники. Еще 25 человек пострадали, в частности 11 детей.