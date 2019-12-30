Крушение самолета под Алма-Атой не стали связывать с погодой

«По предварительным причинам я бы хотел воздержаться, понятно, что это либо техническая причина, либо ошибка пилота. Некоторые авиаторы склоняются, что это была ошибка экипажа, другой говорит, что техническая причина. Я бы попросил воздержаться», — заявил Скляр.

По словам чиновника, в ближайшее время будут расшифрованы бортовые самописцы. Они находятся в хорошем состоянии. Черные ящики 29 декабря передали в Межгосударственный авиационный комитет (МАК) в Москву. После их расшифровки будет понятна объективная картина произошедшего.

«Погодные условия, вы видели, была летная погода, сцепление на полосе было также нормальным», — добавил Скляр.

Следователи уже предположили, из-за чего могла произойти катастрофа. По словам главы МВД Казахстана Ерлана Тургумбаева, рассматривается три версии. Первая — ошибка экипажа. Вторая — возможность технической неисправности самого борта. Третья — работа навигационных служб.

Самолет Fokker-100 авиакомпании Bek Air сообщением Алма-Ата — Нур-Султан разбился 27 декабря после вылета из аэропорта. Самолет потерял высоту и пробил бетонное ограждение. В итоге он столкнулся с двухэтажным зданием и упал среди домов. По последним сведениям, погибли 12 человек, еще 67 пострадали. Всего на борту самолета были 93 пассажира и пять членов экипажа.