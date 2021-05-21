Крушение лодки произошло в Калифорнии

Лодка разбилась у берегов Сан-Диего в Калифорнии. Спасли 10 человек. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на зарубежные СМИ.

По данным НСН, восемь человек попали в больницу. Один человек погиб. Всего в лодке находились примерно 15-18 человек, сейчас их разыскивают.

По предварительным данным, местные власти полагают, что лодка использовалась для торговли людьми.

Следственный комитет Белоруссии возбудил уголовное дело после крушения военного самолета под Барановичами в Брестской области. Он разбился во время учебно-тренировочного полета, летчики погибли.