facebook_pixel
    21 мая 2021, 16:21

    Крушение лодки произошло в Калифорнии

    Дарья Морозова

    Лодка разбилась у берегов Сан-Диего в Калифорнии. Спасли 10 человек. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на зарубежные СМИ.

    По данным НСН, восемь человек попали в больницу. Один человек погиб. Всего в лодке находились примерно 15-18 человек, сейчас их разыскивают.

    По предварительным данным, местные власти полагают, что лодка использовалась для торговли людьми.

    Следственный комитет Белоруссии возбудил уголовное дело после крушения военного самолета под Барановичами в Брестской области. Он разбился во время учебно-тренировочного полета, летчики погибли.