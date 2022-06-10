Крупный завод удобрений закрылся в Великобритании из-за рекордных цен на газ

Рекордно высокие цены на газ и налоги привели к остановке одного из крупнейших заводов по производству удобрений Ince в Великобритании. Об этом написала газета The Telegraph.

Компания CF Fertilisers, которой принадлежит завод Inсе в Честере, объяснила, что не может поддерживать работу предприятия из-за резкого роста цен на газ и уровня налогообложения на защиту экологии.

Закрытие завода, который производил азотные удобрения, скорее всего, приведет к нарушению цепочек поставок продовольствия в Великобритании.

По мнению Джо Гилбертсона, который занимается вопросами удобрений в Конфедерации сельскохозяйственной индустрии, закрытие Ince ощутимо затронет все отрасли в Соединенном Королевстве. Он подчеркнул, что отсутствие азотных удобрений влияет на все — от цен на молоко и мясо до стоимости хлеба.

Британские фермеры из-за подорожания удобрений могут и вовсе отказаться от выращивания пшеницы, сообщило издание.

Завод Ince фактически простаивал с сентября 2021 года. Производство на нем остановили, когда цены на газ на европейских рынках начали стремительно расти.