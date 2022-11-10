Важное 10 ноября 2022, 12:33 Крупный теракт предотвратили в Бердянске ТАСС: готовившийся теракт предотвратили в Бердянске РИА «Новости»

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Крупный теракт предотвратили в Бердянске на молодежном форуме. Об этом написал ТАСС со ссылкой на силовые структуры.

«Правоохранительными органами Запорожской области в результате проведенных мероприятий пресечена деятельность двух членов украинской диверсионной группы», — заявил представитель силовых структур.

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Речь идет о первом окружном молодежном образовательном форуме Запорожской области «Юг молодой», мероприятие прошло в Бердянске с 6 по 9 ноября.

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РИА «Новости» опубликовало признательные показания диверсантов. Один из них — Олег Завгородний — заявил, что он и его приятель собрали две бомбы, они должны были взорваться на форуме с участием администрации района и российской молодежи. Украинские террористы заправили бомбу большим количеством поражающих элементов, «чтобы много было жертв». Завгородний добавил, что при задержании он и его товарищ оказали сопротивление.

Специалист по взрывотехнике сообщил, что диверсанты замаскировали взрывчатку в пластиковые бидоны. Судя по конструкции, бомба могла быть направленного действия и с дистанционным управлением.

«Службы безопасности усиленно обеспечивают порядок. Подтверждение тому — предотвращенный теракт украинских террористов в Бердянске», — сказал агентству председатель комитета безопасности Запорожской области Алексей Савин.

Он добавил, что в Запорожской области это не первый случай предотвращения теракта.