Крупный сбой произошел у сайтов американских авиалиний и австралийских банков

Утром произошел крупный сбой в работе сайтов крупнейших американских авиакомпаний — American Airlines, Southwest Airlines, United Airlines и Delta Air Lines. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на данные Downdetector. Также сбой был замечен на сайтах банков Австралии.

Больше всего отчетов с жалобами пришло по работе сайта Southwest Airlines — в районе тысячи. На сбои в работе сайтов American Airlines, United Airlines и Delta Air Lines пожаловались по 300–400 пользователей. Около 60–80% заявили, что проблема возникла с сайтом. Еще 20% пожаловались на задержку вылетов, примерно 10% испытали трудности с онлайн-регистрацией на рейс.

Помимо этого, сбой сегодня произошел и у ряда крупных банков Австралии. Сейчас причину выясняют специалисты, сообщил телеканал 9 news. Пока неизвестно, связаны ли между собой эти два сбоя. Предварительно, с проблемами столкнулись клиенты Westpac, St George Bank, а также ANZ и Содружества Австралийского банка.

Накануне социальная сеть Twitter стала работать с перебоями. На нестабильность пожаловались пользователи из нескольких стран. В основном отчеты приходили от американцев и британцев. Примерно у 38% пользователей возникли трудности с функционированием приложения для iPhone и iPad.